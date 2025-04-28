Панарин: «Обычно «Рейнджерс» поудачнее играют, поэтому в этом месяце меня никто не ждал в Челябинске»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем приезде в Челябинск.

В понедельник 33-летний хоккеист посетил первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и московским «Динамо» (4:3). Он прилетел в Россию после того, как его команда завершила сезон, не сумев выйти в плей-офф НХЛ.

— Часто бываете в Челябинске. Но было неожиданно вас увидеть так рано.

— Обычно так всегда делаю, но просто мы поудачнее играем обычно. Поэтому в этом месяце меня здесь никто не ждал.

— Вам реально спокойно днем здесь ходить по улице? Узнают же..

— Не узнают, только если налысо подстричься. А так я в основном сажусь в машину, еду к родным, приезжаю вечером и спать ложусь. Особо много не гуляю. Но проблем никаких нет. Назад поеду на поезде.

— В плацкарте?

— К сожалению, нет. Остались только СВ...