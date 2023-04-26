Нападающий Попов подписал контракт с «Витязем» на один год

Нападающий Виталий Попов подписал контракт с «Витязем».

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

«Очень рад остаться в клубе, все устраивает, все отлично, только позитивные эмоции. Моя личная цель в следующем сезоне: как можно сильнее сыграть на партнеров и на команду, принести пользу, улучшить результативность. У «Витязя» задача только одна — побеждать!» — сказал Попов.

30-летний форвард в минувшем сезоне сыграл за команду 45 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он выступает за «Витязь» с 2020 года.