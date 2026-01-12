Нападающий Ткаченко вернулся в «Сибирь»

«Сибирь» произвела обмен со «Спартаком», в результате которого в новосибирскую команду перешел нападающий Павел Ткаченко, сообщает пресс-служба «Сибири».

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2026/27. «Спартак» получил денежную компенсацию.

Ткаченко является воспитанником новосибирского хоккея. За «Сибирь» он уже выступал с 2016 по 2019 год. За «Спартак» форвард играл с 2022-го. На его счету 28 матчей за красно-белых, в которых он забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

«Сибирь» набрала 39 очков в 45 матчах FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26 и занимает девятое место в турнирной таблице «Востока».