Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

12 января, 17:37

Нападающий Ткаченко вернулся в «Сибирь»

Алина Савинова

«Сибирь» произвела обмен со «Спартаком», в результате которого в новосибирскую команду перешел нападающий Павел Ткаченко, сообщает пресс-служба «Сибири».

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2026/27. «Спартак» получил денежную компенсацию.

Ткаченко является воспитанником новосибирского хоккея. За «Сибирь» он уже выступал с 2016 по 2019 год. За «Спартак» форвард играл с 2022-го. На его счету 28 матчей за красно-белых, в которых он забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

«Сибирь» набрала 39 очков в 45 матчах FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26 и занимает девятое место в турнирной таблице «Востока».

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/22337
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Павел Ткаченко
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
CNN рассказал о смене имени одного из организаторов убийства посла РФ в Турции
Вендел опять не приехал на сбор, Жерсона вызывают в суд. Что сейчас происходит в «Зените»
Пападакис отстранили от работы на Олимпиаде из-за жалобы бывшего партнера
Суд назначил обвиняемой в подкупе Тимошенко залог на сумму около $760 тыс.
Капитан «Вашингтона» Овечкин не забил в двух подряд матчах НХЛ
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно
Популярное видео
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нефтехимик» обменял Юртайкина в «Амур» на Заседу

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Барыс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 44 34 10 72
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Авангард 44 29 15 61
4 Автомобилист 45 25 20 53
5 Нефтехимик 47 24 23 51
6 Салават Юлаев 46 22 24 48
7 Трактор 46 21 25 48
8 Сибирь 46 18 28 41
9 Амур 45 16 29 39
10 Барыс 47 15 32 37
11 Адмирал 43 13 30 34
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 47 30 17 63
2 Локомотив 46 28 18 61
3 Динамо Мн 44 27 17 59
4 Торпедо НН 45 26 19 56
5 Динамо М 45 26 19 55
6 ЦСКА 47 23 24 54
7 СКА 43 24 19 53
8 Спартак 44 23 21 51
9 Шанхай Дрэгонс 44 17 27 43
10 Сочи 42 13 29 32
11 Лада 46 12 34 30
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 19:30 СКА – Сочи - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости