Нападающий Ткаченко вернулся в «Сибирь»
«Сибирь» произвела обмен со «Спартаком», в результате которого в новосибирскую команду перешел нападающий Павел Ткаченко, сообщает пресс-служба «Сибири».
Контракт с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2026/27. «Спартак» получил денежную компенсацию.
Ткаченко является воспитанником новосибирского хоккея. За «Сибирь» он уже выступал с 2016 по 2019 год. За «Спартак» форвард играл с 2022-го. На его счету 28 матчей за красно-белых, в которых он забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.
«Сибирь» набрала 39 очков в 45 матчах FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26 и занимает девятое место в турнирной таблице «Востока».
Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/22337
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|34
|10
|72
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|4
|Автомобилист
|45
|25
|20
|53
|5
|Нефтехимик
|47
|24
|23
|51
|6
|Салават Юлаев
|46
|22
|24
|48
|7
|Трактор
|46
|21
|25
|48
|8
|Сибирь
|46
|18
|28
|41
|9
|Амур
|45
|16
|29
|39
|10
|Барыс
|47
|15
|32
|37
|11
|Адмирал
|43
|13
|30
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|46
|28
|18
|61
|3
|Динамо Мн
|44
|27
|17
|59
|4
|Торпедо НН
|45
|26
|19
|56
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|55
|6
|ЦСКА
|47
|23
|24
|54
|7
|СКА
|43
|24
|19
|53
|8
|Спартак
|44
|23
|21
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|44
|17
|27
|43
|10
|Сочи
|42
|13
|29
|32
|11
|Лада
|46
|12
|34
|30
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|19:30
|СКА – Сочи
|- : -
