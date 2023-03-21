Форвард «Авангарда» Малыхин: «Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче»

Нападающий омского «Авангарда» Федор Малыхин в интервью «СЭ» прокомментировал ход серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» ведут со счетом 3-0.

— Закрыть серию с «Металлургом» в четырех матчах — достижимая цель?

— А почему нет? Конечно, достижимая. Мы же выиграли три матча подряд. Почему бы не выиграть четвертый? Будем стремиться к этому. Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче. Думаю, будет еще тяжелее, чем во всех предыдущих играх. Но будем работать для того, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча.