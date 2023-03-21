Форвард «Авангарда» Малыхин — о матче с «Магниткой»: «Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа»

Нападающий омского «Авангарда» Федор Малыхин в интервью «СЭ» прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).

— За счет чего удалось обыграть «Металлург»?

— За счет сплоченности, единства и настроя. Мы бьемся до конца, несмотря на то, как складывается матч. Всегда выходим с положительным настроем. Все заряжены на победу, все хотят выиграть. Все матчи тяжелые. Нужно готовиться к следующей игре и стараться победить.

— Со стороны складывается ощущение, что матчи проходят по плану «Авангарда». «Металлург» много бросает, вы блокируете броски и превосходите соперника в реализации моментов.

— Мы стараемся придерживаться своей игры. Не смотрим на то, как играет соперник. Стараемся воплотить те установки и договоренности, которые получаем перед матчем. Сегодня соперник нас перебросал, но мы стараемся максимально блокировать броски, чтобы они не доходили до ворот. Жертвовать собой и ловить броски — очень важный компонент матча. Это приносит победу, как и заброшенные шайбы.

— Видите проблему в том, что «Металлург» больше владеет шайбой и чаще бросает по воротам?

— Бросок броску рознь. Это надо понимать. Бывают разные броски. Сегодня мы много играли в меньшинстве. Это тоже дает сопернику бросковое преимущество. Статистика — вещь упрямая, но самое главное для нас — результат на табло. Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа.