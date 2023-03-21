Форвард «Авангарда» Малыхин — о матче с «Магниткой»: «Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа»
Нападающий омского «Авангарда» Федор Малыхин в интервью «СЭ» прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
— За счет чего удалось обыграть «Металлург»?
— За счет сплоченности, единства и настроя. Мы бьемся до конца, несмотря на то, как складывается матч. Всегда выходим с положительным настроем. Все заряжены на победу, все хотят выиграть. Все матчи тяжелые. Нужно готовиться к следующей игре и стараться победить.
— Со стороны складывается ощущение, что матчи проходят по плану «Авангарда». «Металлург» много бросает, вы блокируете броски и превосходите соперника в реализации моментов.
— Мы стараемся придерживаться своей игры. Не смотрим на то, как играет соперник. Стараемся воплотить те установки и договоренности, которые получаем перед матчем. Сегодня соперник нас перебросал, но мы стараемся максимально блокировать броски, чтобы они не доходили до ворот. Жертвовать собой и ловить броски — очень важный компонент матча. Это приносит победу, как и заброшенные шайбы.
— Видите проблему в том, что «Металлург» больше владеет шайбой и чаще бросает по воротам?
— Бросок броску рознь. Это надо понимать. Бывают разные броски. Сегодня мы много играли в меньшинстве. Это тоже дает сопернику бросковое преимущество. Статистика — вещь упрямая, но самое главное для нас — результат на табло. Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа.
|Западная конференция
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|105
|2
|ЦСКА
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|25
|94
|3
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|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
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|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|2 : 3 ОТ
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 2