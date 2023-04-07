Нападающий Николаев продлил контракт с «Сочи» на один год

Нападающий «Сочи» Артем Николаев продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба, соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2024 года.

В сезоне КХЛ-2022/23 24-летний нападающий сыграл 56 матчей за «Сочи» и набрал 26 (12+14) очков при среднем игровом времени 17 минут 37 секунд.

Предстоящий сезон станет для Николаева третьим в составе «леопардов».