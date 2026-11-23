Форвард «Сибири» Неколенко: «Мы не можем не смотреть на турнирную таблицу»
Нападающий «Сибири» Архип Неколенко подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4) и рассказал об улучшении статистики на вбрасываниях.
— 50 процентов очков забрали во время этой домашней серии...
— Могли лучше на самом деле. Неплохо играли, поэтому немножечко обидно, что не забрали все очки. Или 75 процентов хотя бы.
— Сегодня первый период получился обескураживающим. Не включились в игру?
— Нет такого, что не включились в игру. Что с «Динамо», что сегодня — стечение обстоятельств. Я не скажу, что команда не настраивается или мы не успеваем. Такие моменты случаются, и как будто это естественное. Так получилось просто. Это мое мнение.
— С вас началось возвращение «Сибири» в этот матч. Расскажите про свой гол.
— Чуть грязненький гол получился. Надо с чего-то начинать, поэтому так получилось.
— Можно ли сказать, что есть у «Сибири» эмоциональная стабильность, которая позволяет не сдаваться после пропущенной шайбы?
— Сто процентов. Я за каждого в команде скажу: пацаны — единый коллектив. У нас нет шапкозакидательства или неравнодушных. Поэтому друг за друга мы всегда бьемся.
— Второй период для «Сибири» получился сильным. «Северсталь» же сделала только один бросок. Почему не получилось забить?
— Банально, но просто реализации не хватило, чуть похладнокровнее нужно быть. Но это легко сказать. Все мы понимаем, что нам очки очень сильно нужны. Где-то пережимает. Такая у нас турнирная таблица, мы не можем туда не смотреть.
— А в третьем периоде чего не хватило?
— Игра шла до гола. Череповец забил в большинстве.
— Второй матч подряд хорошая статистика на выбрасываниях.
— Все работают над вбрасываниями. Будем еще больше работать, чтоб 100 процентов было.
«Сибирь» с 26 очками идет на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче 25 ноября новосибирцы на выезде сыграют с «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|28
|16
|12
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|7
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|8
|Ак Барс
|32
|14
|18
|31
|9
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|28
|11
|17
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|5 : 2
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|5 : 4 ОТ
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 4
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|4 : 2