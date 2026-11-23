Форвард «Сибири» Неколенко: «Мы не можем не смотреть на турнирную таблицу»

Нападающий «Сибири» Архип Неколенко подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4) и рассказал об улучшении статистики на вбрасываниях.

— 50 процентов очков забрали во время этой домашней серии...

— Могли лучше на самом деле. Неплохо играли, поэтому немножечко обидно, что не забрали все очки. Или 75 процентов хотя бы.

— Сегодня первый период получился обескураживающим. Не включились в игру?

— Нет такого, что не включились в игру. Что с «Динамо», что сегодня — стечение обстоятельств. Я не скажу, что команда не настраивается или мы не успеваем. Такие моменты случаются, и как будто это естественное. Так получилось просто. Это мое мнение.

— С вас началось возвращение «Сибири» в этот матч. Расскажите про свой гол.

— Чуть грязненький гол получился. Надо с чего-то начинать, поэтому так получилось.

— Можно ли сказать, что есть у «Сибири» эмоциональная стабильность, которая позволяет не сдаваться после пропущенной шайбы?

— Сто процентов. Я за каждого в команде скажу: пацаны — единый коллектив. У нас нет шапкозакидательства или неравнодушных. Поэтому друг за друга мы всегда бьемся.

— Второй период для «Сибири» получился сильным. «Северсталь» же сделала только один бросок. Почему не получилось забить?

— Банально, но просто реализации не хватило, чуть похладнокровнее нужно быть. Но это легко сказать. Все мы понимаем, что нам очки очень сильно нужны. Где-то пережимает. Такая у нас турнирная таблица, мы не можем туда не смотреть.

— А в третьем периоде чего не хватило?

— Игра шла до гола. Череповец забил в большинстве.

— Второй матч подряд хорошая статистика на выбрасываниях.

— Все работают над вбрасываниями. Будем еще больше работать, чтоб 100 процентов было.

«Сибирь» с 26 очками идет на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче 25 ноября новосибирцы на выезде сыграют с «Торпедо».