Нападающий «Нефтехимика»: «Все выходят, чтобы биться за победу. Поэтому стычки в таких матчах неизбежны»

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал итог первого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:4).

— Хороший матч получился. Серия только началась. Она идет до четырех побед. Восстанавливаемся и готовимся к следующему матчу. Надо начать выигрывать.

— Команда показала хорошую игру. Однако голы пропускала в основном, играя в меньшинстве. Что нужно сделать, чтобы, как вы сказали, начать выигрывать?

— Нужно как можно меньше удаляться, и все будет хорошо.

— Сегодня было очень много стычек, потасовок. С чем это связываете?

— Это плей-офф. Никто не хочет уступать. Все выходят на лед, чтобы биться за победу. Поэтому стычки, потасовки в таких матчах неизбежны.