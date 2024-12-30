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Сегодня, 13:48

Нападающий «Нефтехимика» Точилкин считает Макгрегора спортсменом года

Даниил Аршавский
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Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин назвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора лучшим спортсменом 2024 года.

«Макгрегор — лучший спортсмен 2024 года. Нравится его уверенность и подход к жизни. Он очень много делает. Молодец! Жду его бои в 2025 году», — цитирует Точилкина Legalbet.ru.

За свою карьеру 36-летний ирландец одержал 22 победы при 6 поражениях в 28 поединках. Последняя схватка бойца UFC состоялась в 2021 году на турнире UFC 264 с Дастином Порье, тогда Макгрегор получил травму и был признан проигравшим.

Ирландский спортсмен может провести следующий поединок в 2025 году с Логаном Полом по правилам бокса.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Конор Макгрегор
UFC
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