Нападающий «Нефтехимика» Точилкин считает Макгрегора спортсменом года
Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин назвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора лучшим спортсменом 2024 года.
«Макгрегор — лучший спортсмен 2024 года. Нравится его уверенность и подход к жизни. Он очень много делает. Молодец! Жду его бои в 2025 году», — цитирует Точилкина Legalbet.ru.
За свою карьеру 36-летний ирландец одержал 22 победы при 6 поражениях в 28 поединках. Последняя схватка бойца UFC состоялась в 2021 году на турнире UFC 264 с Дастином Порье, тогда Макгрегор получил травму и был признан проигравшим.
Ирландский спортсмен может провести следующий поединок в 2025 году с Логаном Полом по правилам бокса.
Источник: Legalbet.ru
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