Нападающий «Нефтехимика» Порядин прокомментировал несостоявшийся переход в «Ак Барс»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б) прокомментировал свой несостоявшийся переход в казанский клуб.

«Ак Барс» по истечении контракта Порядина сделал ему квалификационное предложение, но нижнекамский клуб повторил условия и сохранил форварда у себя.

— В конце сезона я знал, что есть такая возможность, а дальше уже ничего от меня не зависело. Все к лучшему. Наверное, в данный момент надо остаться в родном клубе, а в «Нефтехимике» все для меня родное. Мое дело — играть в хоккей. Не знаю, было бы лучше или хуже, если я ушел.

— Нет ли обиды на «Нефтехимик»?

— Нет, конечно, какие обиды? Мы играем в хоккей, у менеджеров своя игра. Мне тут нравится, комфортно. Недоволен своими показателями, очень много думаю об этом.