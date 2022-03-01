Нападающий «Нефтехимика» Лещенко стал автором первого гола плей-офф КХЛ сезона-2021/22

Нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко открыл счет в матче первого круга плей-офф КХЛ против «Трактора». Он отличился в конце первого периода — 1:0.

Таким образом, Лещенко стал автором первой шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2021/22.