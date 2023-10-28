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Сегодня, 08:27

Нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин оценил игру против «Куньлуня»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Куньлуня» (3:4 Б)

«Хорошая игра. Здорово, что не опустили руки, сравняли за три секунды до конца матча. Буллиты немножко не получились. Не всегда получается так, как ты хочешь. В прошлой игре везение было на нашей стороне, сегодня так получилось. Не опускаем рук, готовимся к дерби. Думаю, мне нужно более хладнокровно относиться к моментам», — цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте в Восточной конференции.

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