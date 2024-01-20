Форвард московского «Динамо» Зайцев о дебюте в КХЛ: «Сбылась моя большая мечта»
Нападающий московского «Динамо» Алексей Зайцев, дебютировавший в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в матче против минского «Динамо» (4:1), в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от игры.
— Сегодня ваш первый матч за «Динамо». Какие эмоции?
— Эмоции отличные, очень большая мечта сбылась, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Зайцева.
— Добавляет ли радости тот факт, что сегодня ваша команда стала третьим участником плей-офф?
— Конечно, это вносит особый позитив. Сегодня была тяжелая игра, вся команда билась до конца.
— Дал ли какое-то наставление Алексей Кудашов перед матчем?
— Коротко сказал по маленьким нюансам и все.
— Как себя чувствуете? Основная часть лидеров команды сейчас болеет.
— Отлично, в молодежке нет такого количества заболевших.
Зайцев провел на льду 5 минут и 32 секунды и выиграл 4 из 6 вбрасываний.
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