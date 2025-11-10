Форвард «Динамо» Артемьев: «Пока меня подводит реализация моментов»
Нападающий московского «Динамо» Сергей Артемьев прокомментировал «СЭ» домашнее поражение от «Шанхай Дрэгонс» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Провели 11 матчей за главную команду. Уже удалось влиться в коллектив?
— Да, я уже полностью адаптировался. Команда меня приняла, за это каждому спасибо. Возможно, меня и отправят обратно, как тренер скажет. Мне очень нравится играть в этой команде, я доволен.
— Как оцените свое выступление в главной команде?
— Пока меня подводит реализация моментов. У меня очень много возможностей, чтобы отличиться, но не могу забить. А так, вроде, неплохо играю.
— Можно сказать, что сегодняшний матч для вас лучший по содержанию за все выступление в главной команде?
— Сложно сказать. У меня было много хороших матчей. Правда, и плохих было достаточно. Не мне судить.
— Сегодня вам доверили игровое время в формате «6 на 5». Было волнительно в этом отрезке матча?
— Нет. Небольшой опыт игры в ВХЛ в такой же ситуации у меня имеется, поэтому было довольно спокойно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6