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Сегодня, 17:40

17-летний форвард «Динамо» Рябкин — о первом матче за взрослую команду: «Считаю, что дебют удался»

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Молодой нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин подвел итоги своего первого матча за команду, в котором бело-голубые переиграли петербургское «Динамо» (4:2). Рябкин отметился заброшенной шайбой.

— Первый матч за взрослую команду — и сразу два очка, для тебя это особенный момент?

— Конечно, мне дали шанс. Спасибо тренерскому штабу за это и команде за поддержку. Считаю, что дебют удался.

— Можно ли сказать, что эти матчи для тебя важнее из-за серьезной конкуренции?

— Считаю, что на каждый матч нужно выходить, как на последний.

— До выхода на лед было сильное волнение?

— Конечно, у меня было волнение. Это серьезная ответственность. Мне доверились, нужно было оправдывать ожидания.

— От кого было больше всего подсказок на льду?

— От всех, но больше всего от Никиты Гусева.

— Что говорил?

— Он мне сказал не нервничать и играть в свою игру

— Успокоило?

— Конечно.

— Как Гусев смотрелся в роли капитана?

— Это звезда мирового уровня. Все уважают его на льду и в раздевалке. Он достойный капитан.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
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