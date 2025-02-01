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Сегодня, 21:10

Гусев — о поражении московского «Динамо» от СКА: «В овертайме немного неправильно сыграли»

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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился впечатлениями после поражения от СКА (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня не получилось завершить то, что получилось в прошлых матчах со СКА. Что стало ключевым?

— Хорошая игра. Надеюсь, болельщикам понравилось. Старались. Может, в овертайме немного неправильно сыграли. Надо играть еще лучше.

— Почему не получилось поддавить СКА в третье периоде пораньше?

— Каждая игра складывается по-разному. Раз так получилось, то посмотрим, разберем и будем только сильнее.

— В моменте первого гола сознательно бросал между ног?

— Да, конечно.

В нынешнем сезоне Гусев принял участие в 51 матче и набрал 49 (19+39) очков.

Федор Носов

Никита Гусев
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
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Восточная конференция И В П О
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2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
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