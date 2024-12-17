Форвард московского «Динамо» Джиошвили: «Есть мечта выступить на Олимпиаде»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх.

— Есть ли мечта сыграть на Олимпиаде?

— Конечно, есть. У всех она есть. Будем к этому стремиться, а там дальше посмотрим, как будет, — цитирует игрока «ВсеПроСпорт».

28-летний россиянин в этом сезоне набрал 15 (7+8) очков в 35 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.