Рашевский — о победе над «Торпедо»: «Класс победил молодость»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями с «СЭ» после победы над «Торпедо» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— «Торпедо» имеет очень специфический стиль. Как играть с таким соперником?

— Они стали играть немного по-другому. У них более-менее наладилась оборона. Команда очень быстрая. Мы знали, что делать. Мы тоже не медленные. Хорошо играем в атаке и обороне. Можно сказать, что класс победил молодость.

В этом сезоне Рашевский провел 47 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 28 (16+12) очков.

(Федор Носов)