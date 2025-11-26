Прохоров — о драке Сурина с Уилом: «Егор ведет себя так от безысходности»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров прокомментировал «СЭ» поведение Егора Сурина после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— В чем причина такой уверенной игры против «Локомотива?

— Хороший настрой, мы переработали их и не отвечали на провокации. Мы по делу сегодня выиграли.

— В чем причина такого поведения Уила?

— Сурин ведет себя так от безысходности. Мы тут не боксеры. Если хочешь выяснить с кем-то отношения, то договорись, а не просто бей человека.

— Можно ли сказать, что турбулентность после отставки Кудашова прошла?

— Да, волнение ушло. Надеюсь, что дальше все пойдет в гору.