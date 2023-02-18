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18 февраля, 23:41

Скоренов: «Динамо» надо работать над завершением. Я должен решать вопросы и забивать голы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов прокомментировал игру команды в матче «Витязем» (1:3).

«Не знаю, что происходит у нас с реализацией моментов. Может быть, в некоторых эпизодах надо где-то еще подработать шайбу, где-то вратарь играет хорошо, а где-то мы не так хладнокровно действуем. Нам надо работать над компонентом завершения атак. В том числе мне. Потому что меня выводят, и я должен решать вопрос, забивая нужные для команды голы, а я этого не делаю. Например, в большинстве, нам это не помогает. Из-за этого мы и проигрываем игры, потому что не можем забить в большинстве в некоторых ситуациях, потому что это я не могу забить там, где я должен забивать, когда мне отдают передачи. И меня это настораживает. Работаю над этим, потому что нападающие хотят забивать. Сегодня все лезли на ворота, будем дальше работать», — приводит слова Скоренова «Чемпионат».

«Динамо» занимает пятое место на «Западе», набрав 82 очка в 65 играх.

Источник: Чемпионат
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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