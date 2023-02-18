Скоренов: «Динамо» надо работать над завершением. Я должен решать вопросы и забивать голы»
Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов прокомментировал игру команды в матче «Витязем» (1:3).
«Не знаю, что происходит у нас с реализацией моментов. Может быть, в некоторых эпизодах надо где-то еще подработать шайбу, где-то вратарь играет хорошо, а где-то мы не так хладнокровно действуем. Нам надо работать над компонентом завершения атак. В том числе мне. Потому что меня выводят, и я должен решать вопрос, забивая нужные для команды голы, а я этого не делаю. Например, в большинстве, нам это не помогает. Из-за этого мы и проигрываем игры, потому что не можем забить в большинстве в некоторых ситуациях, потому что это я не могу забить там, где я должен забивать, когда мне отдают передачи. И меня это настораживает. Работаю над этим, потому что нападающие хотят забивать. Сегодня все лезли на ворота, будем дальше работать», — приводит слова Скоренова «Чемпионат».
«Динамо» занимает пятое место на «Западе», набрав 82 очка в 65 играх.
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|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
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|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -