Нападающий Морозов проведет следующий сезон в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», нападающий Иван Морозов проведет следующий сезон в «Спартаке».

«Вегас» отдаст в аренду 23-летнего игрока, у которого действующий контракт на один год.

Сезон-2022/23 Морозов провел в АХЛ в составе команды «Хендерсон». Он сыграл 58 матчей и набрал 17 (6+11) очков.