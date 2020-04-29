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Нападающий «Монреаля» Юдон может перейти в «Барыс»

10:25
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Нападающий «Монреаля» Шарль Юдон может перейти в «Барыс», сообщает Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Также он выступал за «Лаваль» и в 46 играх регулярного чемпионата АХЛ записал в актив 35 (27+8) очков.

Всего в НХЛ форвард провел 125 матчей и набрал 41 (14+27) очко, в 257 играх в АХЛ на его счету 201 (103+98) очко.

В 2012 году Шарль Юдон был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 122-м номером.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/728124

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