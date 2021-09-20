Нападающий минского «Динамо» забросил курьезную шайбу в матче с «Трактором»
18:45
Нападающий минского «Динамо» Тайлер Граовац отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Перичем первая шайба для канадца в сезоне вышла курьезной. После его броска шайба попала в защитника соперника и «парашютом» залетела за спину голкиперу.
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