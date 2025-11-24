Нападающий минского «Динамо» Пинчук стал первым участником FONBET Матча Звезд КХЛ-2026

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук стал первым участником FONBET Матча звезд КХЛ-2026, сообщает пресс-служба лиги.

Он пройдет 7-8 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Пинчук примет участие в мероприятии в третий раз. 23-летний белорусский хоккеист стал победителем голосования по выбору первого участника. Он будет представлять команду KHL World Stars, в которую войдут лучшие легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты клубов КХЛ.

25 ноября на официальном сайте мероприятия начнется голосование болельщиков по выбору четырех игроков в каждую из команд.

В текущем сезоне Пинчук провел 29 матчей и набрал 29 (13+16) очков.