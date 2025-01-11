Нападающий минского «Динамо» Мороз оценил победу над «Сибирью» в овертайме
Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз прокомментировал победу команды над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ (3:2).
— Здорово, что победили. Игра выдалась тяжелой, не все удавалось, но самое главное, что выиграли этот матч. Для нас было очень важно завершить победой эту домашнюю серию и 900-й матч Андрея Стася.
— Учитывая юбилей капитана, была ли особенной сегодняшняя победа?
— Нам хочется каждый матч выигрывать, а юбилей придал антураж игре. Хотелось с хорошим настроением поздравить Андрея с такой знаменательной цифрой.
— Как тебе атмосфера сегодняшнего матча? Случился очередной аншлаг, приятно ли было видеть такое количество болельщиков?
— Каждый наш домашний матч сопровождается классной атмосферой. Выходить на арену с большим количеством болельщиков — большое удовольствие и отличный настрой на игру. Здорово, что мы сегодня победили, ведь всё это делается для болельщиков.
— Следующий домашний матч будет второго февраля, будете скучать по домашней арене?
— Конечно, на своей арене хочется играть как можно больше матчей. У нас самая лучшая атмосфера в КХЛ. Но впереди гостевые матчи, будем настраиваться на них.
12 января минское «Динамо» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Белорусская команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 55 очков.
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