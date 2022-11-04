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Сегодня, 16:34

Нападающий минского «Динамо» Козун переведен в список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун переведен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Козун сыграл в 15 матчах, набрал 7 (4+3) очков.

Ближайший матч минчане проведут 6 ноября, когда на выезде сыграют против «Адмирала».

Брэндон Козун
ХК Динамо (Минск)
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