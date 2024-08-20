Нападающий минского «Динамо» Горбунов может покинуть клуб

Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов в ближайшее время может покинуть клуб.

Агент игрока Станислав Романов занимается поиском нового места работы для Горбунова.

27-летний форвард в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 сыграл за «Динамо» 53 матча и набрал 35 (17+18) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 1 (1+0) очко.