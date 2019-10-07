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Нападающий минского «Динамо» Феоктистов помещен в список травмированных

17:08
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Нападающий минского «Динамо» Никита Феоктистов пополнил список травмированных. Он не полетит с командой на ближайшие выездные матчи, информирует официальный сайт «зубров».

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист сыграл в КХЛ 8 матчей, в которых отметился 1 заброшенной шайбой при показателе полезности «плюс» 2.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/

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