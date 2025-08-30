Нападающий минского «Динамо» Белкин — о Комтуа: «Он тоже человек, поэтому можно его спровоцировать»

19-летний форвард минского «Динамо» Богдан Белкин после победы над московским «Динамо» (3:2) в матче Кубка мэра Москвы в интервью «СЭ» рассказал о адаптации к уровню КХЛ и к требованиям главного тренера Дмитрия Квартальнова, а также о провокациях Максима Комтуа.

— У тебя есть реальный шанс проявить себя в главной команде. Тяжело ли адаптироваться под требования главного тренера и уровень КХЛ?

— По сравнению с МХЛ здесь все намного быстрее. Стараюсь подстроиться под стиль Дмитрия Вячеславовича Квартальнова — работаю в этом направлении.

— Насколько сильно нужно изменить свою игру, чтобы закрепиться на уровне КХЛ?

— Предстоит много работы, но при этом нужно стараться проявлять себя и сохранять свою изюминку. Мне это по силам.

— Сегодня ты провел свой первый матч против одного из самых главных провокаторов лиги — Максима Комтуа. Тяжело ли не поддаться на его уловки?

— Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать.

— У тебя сегодня с ним было два эпизода на льду.

— Да. В первой же смене против него я его спровоцировал, подбив его клюшку, в ответ он ударил меня по рукам и получил две минуты. А во втором моменте он решил полететь в меня, и это переросло в стычку.

— Ты парень не из робких?

— Да (смеется).

— После полученного штрафа Комтуа дважды пытался показать, что ты симулируешь. Ты дорисовал удаление?

— Нет. Было больно, но я это перетерпел и вышел на лед.