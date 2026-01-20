Лимож о рекорде Энаса: «Его достижения показывают то, насколько он стабилен и важен для минского «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру своего напарника Сэма Энаса, установившего новый клубный рекорд.
19 января Энас сделал три результативные передачи в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:3). 32-летний хоккеист набрал очки в 11-й игре подряд и установил новый рекорд минского «Динамо» по продолжительности результативной серии.
— Ваш партнер по звену Сэм Энэс набрал очки в 11-м матче подряд и установил новый клубный рекорд минского «Динамо».
— О, это потрясающе. Всегда приятно, когда кто-то устанавливает рекорд. Сэм превзошел Джо Павелски, так что мы все над этим подшучиваем. Я знаю Энаса давно, так что я наблюдал за тем, как он растет и развивается. Его достижения показывают то, насколько он стабилен и насколько важен для команды. Мы рады за Сэма и надеемся, что эта серия продолжится.
В этом сезоне Энас провел 45 матчей в чемпионате КХЛ, отметившись 22 голами и 35 результативными передачами.
«Динамо» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
(Екатерина Смирнова)
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