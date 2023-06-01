Нападающий Михайлов продлил контракт с московским «Динамо» на год

Нападающий Владислав Михайлов продолжит выступать в составе московского «Динамо».

Пресс-служба клуба сообщает, что 22-летний игрок продлил соглашение с «Динамо» до 30 апреля 2024 года. Контракт носит двусторонний характер.

Михайлов — воспитанник московского хоккея, выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. Профессиональную карьеру форвард начал в молодежной команде бело-голубых в 2016 году. В сезоне-2018/19 он дебютировал за команду «Буран» в ВХЛ и основную команду «Динамо» в КХЛ.

Всего на счету Михайлова в КХЛ 104 матч и 11 (4+7) очков при показателе полезности «-4».