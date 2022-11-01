Михаил Мальцев: «Почитал новости на наших сайтах и был шокирован. Знарок — классный тренер»
Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, что был шокирован критикой главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в российской прессе.
«Почитал новости на наших сайтах и был шокирован. Олег Валерьевич — классный тренер. Вряд ли ему, конечно, нужно мое подтверждение, но странно видеть такие заголовки», — написал хоккеист в Telegram-канале.
Мальцев выступал под руководством Знарка в составе питерского СКА в сезоне-2017/18.
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|24
|10
|14
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|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
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|Нефтехимик
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|Амур
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4.11
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6.11
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
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