Михаил Мальцев: «Почитал новости на наших сайтах и был шокирован. Знарок — классный тренер»

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, что был шокирован критикой главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в российской прессе.

«Почитал новости на наших сайтах и был шокирован. Олег Валерьевич — классный тренер. Вряд ли ему, конечно, нужно мое подтверждение, но странно видеть такие заголовки», — написал хоккеист в Telegram-канале.

Мальцев выступал под руководством Знарка в составе питерского СКА в сезоне-2017/18.