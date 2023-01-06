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Сегодня, 17:15

Нападающий Мэйсек и защитник Эберт установили новые рекорды результативности в истории «Автомобилиста»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авто» Брукс Мэйсек забросил 29-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд «Автомобилиста» по количеству голов в отдельно взятом регулярном чемпионате.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Найджелу Доусу, который забросил 28 шайб в сезоне-2018/2019.

Защитник Ник Эберт набрал 2 (1+1) очка в игре с «Трактором» и установил новый рекорд результативности для защитников «Автомобилиста» в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сейчас на его счету 29 (8+21) очков.

Предыдущее достижение принадлежало Ивану Вишневскому, который в сезоне-2018/2019 набрал 27 (3+24) очков.

Иван Вишневский
Найджел Доус
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Ник Эберт
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2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Динамо М 47 27 20 62
5 Торпедо 46 29 17 61
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 3 : 2 Б
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 3 : 2
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 5 : 1
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 3 Б
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
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Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.01 17:00
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