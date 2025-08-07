Ткачев — о переходе в «Металлург»: «Клуб сразу согласился на двухлетний контракт»
Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях трудоустройства.
— Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?
— Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».
— Какие финальные аргументы в пользу выбора «Металлурга»?
— Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный. Такая игра мне симпатична.
— Двухлетний контракт — ваше пожелание или выбор клуба?
— Мое пожелание. Клуб сразу согласился на два года.
— После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?
— Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.
— Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?
— Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -