Ткачев — о переходе в «Металлург»: «Клуб сразу согласился на двухлетний контракт»

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях трудоустройства.

— Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?

— Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».

— Какие финальные аргументы в пользу выбора «Металлурга»?

— Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный. Такая игра мне симпатична.

— Двухлетний контракт — ваше пожелание или выбор клуба?

— Мое пожелание. Клуб сразу согласился на два года.

— После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?

— Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.

— Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?

— Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков.