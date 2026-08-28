Форвард «Металлурга» Ткачев — о комбинате в Магнитогорске: «Сейчас автоматизированные станки, а раньше работать было еще тяжелее»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» прокомментировал посещение промплощадки Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

«За сколько бы денег согласился провести здесь один рабочий день? Даже не знаю. Тяжело сказать. Приятно здесь находиться в том смысле, что все видишь своими глазами, как все работает. Открываешь что-то интересное для себя. Труд тяжелый. Сейчас уже есть автоматизированные станки, а раньше, думаю, работать было еще тяжелее. Вся экскурсия впечатлила, приезжаешь как в первый раз. Для работников приятно, что мы приезжаем, уделяем им время. Они уделяют нам свое время, мы — им. Хороший день отдыха для нас», — отметил Ткачев.

27 августа хоккейный клуб «Металлург» в рамках традиционной экскурсионной программы посетил промплощадку ММК.