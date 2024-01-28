Нападающий «Металлурга» Силантьев оценил игру команды против «Амура»
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, что думает о поражении команды в матче с «Амуром» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
— Какие ощущения от пребывания на Дальнем Востоке? Как ведёт себя организм?
— Организм нормально себя ощущает, все в рабочем процессе. Естественно, приходится действовать на характере, играем, навязываем свой хоккей.
— Где морские деликатесы вкуснее: во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?
— И там, и там очень вкусно готовят. Много чего попробовали, в принципе, все понравилось.
— «Металлург» первым на Востоке обеспечил себе место в плей-офф. Какие слагаемые этого успеха?
— Выделю основное — это хорошая, слаженная командная игра.
— Следишь за игрой Ильи Самсонова в НХЛ? В последнем матче он отыграл «на ноль».
— Иногда он мелькает в новостях. Он молодец, сейчас выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Думаю, у него всё будет в порядке, — сказал Силантьев Metaratings.ru.
«Лада» набрала 70 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|29.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -