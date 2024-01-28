Нападающий «Металлурга» Силантьев оценил игру команды против «Амура»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, что думает о поражении команды в матче с «Амуром» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Какие ощущения от пребывания на Дальнем Востоке? Как ведёт себя организм?

— Организм нормально себя ощущает, все в рабочем процессе. Естественно, приходится действовать на характере, играем, навязываем свой хоккей.

— Где морские деликатесы вкуснее: во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?

— И там, и там очень вкусно готовят. Много чего попробовали, в принципе, все понравилось.

— «Металлург» первым на Востоке обеспечил себе место в плей-офф. Какие слагаемые этого успеха?

— Выделю основное — это хорошая, слаженная командная игра.

— Следишь за игрой Ильи Самсонова в НХЛ? В последнем матче он отыграл «на ноль».

— Иногда он мелькает в новостях. Он молодец, сейчас выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Думаю, у него всё будет в порядке, — сказал Силантьев Metaratings.ru.

«Лада» набрала 70 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.