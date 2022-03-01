Нападающий «Металлурга» раскритиковал игру команды в первом матче серии против «Барыса»

Нападающий «Металлурга» Линус Виделль подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:3).

— Думаю, мы не сыграли сегодня так хорошо, как можем. Особенно это касается первого периода. Тем самым облегчив жизнь нашему сопернику, но от периода к периоду мы прибавляли и играли все лучше, — цитирует Виделля сайт «Магнитки».

— Наверное, для вас нетипичная ситуация, что вы начинаете играть за новую команду в плей-офф. Как вы освоились в новой команде и нашли взаимодействие с партнерами?

— Не могу сказать, что полностью, но почти полностью. Процентов на 95. Иногда приходится над чем-то поработать, подумать. Но ситуация такова, что была большая пауза почти для всех, кроме тех, кто был на Олимпиаде. Все заново входили в сезон, и в этом смысле проще вливаться.

— Как получилось забить против бывшей команды и какие у вас эмоции по этому поводу?

— В этом была определенная доля везения, потому что Григорий Дронов наносил бросок, попал в конек, шайба очень удачно отскочила. Я постарался не тратить время на ее обработку, нанести бросок как можно скорее, и это удалось. Конечно, эмоции самые позитивные. Они были бы еще лучше, если бы этот гол позволил нам сравнять счет и оказался более важным для сценария матча. А о том, что это именно «Барыс», в плей-офф думать бессмысленно. Если бы был регулярный сезон, были бы особенные чувства, что забил бывшей команде, а в плей-офф любой гол важен.

— Большинство удалось реализовать только с шестой попытки. Как считаете, какие компоненты нужно улучшить?

— Большинство, особенно в плей-офф, должно работать лучше, оно помогает побеждать нам. Нам должен помочь просмотр видео, мы должны понять, что мы делали правильно, а что не так. Будем смотреть и работать над этим.