Нападающий «Металлурга» раскритиковал игру команды в первом матче серии против «Барыса»
Нападающий «Металлурга» Линус Виделль подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:3).
— Думаю, мы не сыграли сегодня так хорошо, как можем. Особенно это касается первого периода. Тем самым облегчив жизнь нашему сопернику, но от периода к периоду мы прибавляли и играли все лучше, — цитирует Виделля сайт «Магнитки».
— Наверное, для вас нетипичная ситуация, что вы начинаете играть за новую команду в плей-офф. Как вы освоились в новой команде и нашли взаимодействие с партнерами?
— Не могу сказать, что полностью, но почти полностью. Процентов на 95. Иногда приходится над чем-то поработать, подумать. Но ситуация такова, что была большая пауза почти для всех, кроме тех, кто был на Олимпиаде. Все заново входили в сезон, и в этом смысле проще вливаться.
— Как получилось забить против бывшей команды и какие у вас эмоции по этому поводу?
— В этом была определенная доля везения, потому что Григорий Дронов наносил бросок, попал в конек, шайба очень удачно отскочила. Я постарался не тратить время на ее обработку, нанести бросок как можно скорее, и это удалось. Конечно, эмоции самые позитивные. Они были бы еще лучше, если бы этот гол позволил нам сравнять счет и оказался более важным для сценария матча. А о том, что это именно «Барыс», в плей-офф думать бессмысленно. Если бы был регулярный сезон, были бы особенные чувства, что забил бывшей команде, а в плей-офф любой гол важен.
— Большинство удалось реализовать только с шестой попытки. Как считаете, какие компоненты нужно улучшить?
— Большинство, особенно в плей-офф, должно работать лучше, оно помогает побеждать нам. Нам должен помочь просмотр видео, мы должны понять, что мы делали правильно, а что не так. Будем смотреть и работать над этим.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -