Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:08

Нападающий «Металлурга» раскритиковал игру команды в первом матче серии против «Барыса»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Линус Виделль подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:3).

— Думаю, мы не сыграли сегодня так хорошо, как можем. Особенно это касается первого периода. Тем самым облегчив жизнь нашему сопернику, но от периода к периоду мы прибавляли и играли все лучше, — цитирует Виделля сайт «Магнитки».

— Наверное, для вас нетипичная ситуация, что вы начинаете играть за новую команду в плей-офф. Как вы освоились в новой команде и нашли взаимодействие с партнерами?

— Не могу сказать, что полностью, но почти полностью. Процентов на 95. Иногда приходится над чем-то поработать, подумать. Но ситуация такова, что была большая пауза почти для всех, кроме тех, кто был на Олимпиаде. Все заново входили в сезон, и в этом смысле проще вливаться.

— Как получилось забить против бывшей команды и какие у вас эмоции по этому поводу?

— В этом была определенная доля везения, потому что Григорий Дронов наносил бросок, попал в конек, шайба очень удачно отскочила. Я постарался не тратить время на ее обработку, нанести бросок как можно скорее, и это удалось. Конечно, эмоции самые позитивные. Они были бы еще лучше, если бы этот гол позволил нам сравнять счет и оказался более важным для сценария матча. А о том, что это именно «Барыс», в плей-офф думать бессмысленно. Если бы был регулярный сезон, были бы особенные чувства, что забил бывшей команде, а в плей-офф любой гол важен.

— Большинство удалось реализовать только с шестой попытки. Как считаете, какие компоненты нужно улучшить?

— Большинство, особенно в плей-офф, должно работать лучше, оно помогает побеждать нам. Нам должен помочь просмотр видео, мы должны понять, что мы делали правильно, а что не так. Будем смотреть и работать над этим.

Источник: https://www.metallurg.ru/press/club-news/517906/
Линус Виделль
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»
Нападающий «Нефтехимика»: «Все выходят, чтобы биться за победу. Поэтому стычки в таких матчах неизбежны»
Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанный гол «Трактора» в первом матче плей-офф против «Нефтехимика»
Форвард «Локомотива» Шалунов забил гол с отрицательного угла
Юрий Михайлис: «Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть»
Олег Леонтьев: «Кубковые матчи предполагают агрессивную жесткую игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Нефтехимика»: «Все выходят, чтобы биться за победу. Поэтому стычки в таких матчах неизбежны»

Главный тренер «Торпедо» Немировски покинет свой пост
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 4 : 3
1.03 17:00
Металлург – Барыс
 2 : 3
1.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости