Голдобин: «Зарипов — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты»
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал гостевую игру ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:3), которая стала прощальной для ветерана казанцев Даниса Зарипова.
— Почему хорошо начали матч? Настроились просто. Сегодня важная игра. Само собой, нам нужно набирать очки, чтобы быть повыше в турнирной таблице. В целом у нас сегодня все залетало. Коростелев первый хет-трик в лиге оформил. Хорошо отыграли в меньшинстве, поэтому такой результат.
— Это игра стала прощальной для Даниса Зарипова. Эта новость была сюрпризом?
— Нам перед игрой объявили об этом. Поздравляю его. Он — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты. Не пересчитать, сколько он кубков выиграл за карьеру. Очень большой день для российского хоккея.
— Следите за турнирной таблицей? До старта плей-офф меньше недели.
— Там сейчас все очень мутно и непонятно. Пытаюсь много не следить. Одна победа — и ты уже на втором месте. После поражения можно на 6-е спуститься. Интересная борьба, — цитирует Голдобина «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -