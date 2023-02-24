Голдобин: «Зарипов — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал гостевую игру ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:3), которая стала прощальной для ветерана казанцев Даниса Зарипова.

— Почему хорошо начали матч? Настроились просто. Сегодня важная игра. Само собой, нам нужно набирать очки, чтобы быть повыше в турнирной таблице. В целом у нас сегодня все залетало. Коростелев первый хет-трик в лиге оформил. Хорошо отыграли в меньшинстве, поэтому такой результат.

— Это игра стала прощальной для Даниса Зарипова. Эта новость была сюрпризом?

— Нам перед игрой объявили об этом. Поздравляю его. Он — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты. Не пересчитать, сколько он кубков выиграл за карьеру. Очень большой день для российского хоккея.

— Следите за турнирной таблицей? До старта плей-офф меньше недели.

— Там сейчас все очень мутно и непонятно. Пытаюсь много не следить. Одна победа — и ты уже на втором месте. После поражения можно на 6-е спуститься. Интересная борьба, — цитирует Голдобина «РБ Спорт».