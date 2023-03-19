Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Плохой старт вторую игру подряд, начинать надо лучше»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Плохой старт вторую игру подряд. Конечно, начинать нам надо лучше. Зато в этом матче показали, что умеем переворачивать игру. Надеюсь, что три забитых гола добавят уверенности команде. Мы были уже в прошлом году в ситуации, когда уступали «Авангарду» 0-2 в серии, так что серия далека от своего завершения. С настроением в команде все хорошо, мы выдохнули и готовимся к следующей игре», — приводит слова Коростелева сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.