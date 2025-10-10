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Кузнецов — о сравнении с Екатериной II: «Я понял посыл Разина»

Михаил Скрыль
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото ХК «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о том, что Андрей Разин сравнил его с Екатериной II.

— Как отнеслись к сравнению Разина с Екатериной II?

— Спокойно. Он же прекрасно понимает, откуда я родом. Я понял его посыл. Дело не в самих словах, а в посыле и в том, что он имел в виду. Наоборот, все в шуточной форме, мне нравится. Все-таки Екатерина II — великая женщина, много хорошего привнесла, помимо этого. Отнесся спокойно.

Евгений Кузнецов.«Почему никто не верит, что у меня были варианты в НХЛ?» Кузнецов — о Разине и Ротенберге, «Тракторе» и хейтерах
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Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
Андрей Разин
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2 Нефтехимик 22 12 10 27
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6 Северсталь 22 12 10 26
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8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 19 9 10 19
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