Кузнецов — о сравнении с Екатериной II: «Я понял посыл Разина»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о том, что Андрей Разин сравнил его с Екатериной II.

— Как отнеслись к сравнению Разина с Екатериной II?

— Спокойно. Он же прекрасно понимает, откуда я родом. Я понял его посыл. Дело не в самих словах, а в посыле и в том, что он имел в виду. Наоборот, все в шуточной форме, мне нравится. Все-таки Екатерина II — великая женщина, много хорошего привнесла, помимо этого. Отнесся спокойно.