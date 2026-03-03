Канцеров «Эти три поражения «Металлурга» неслучайны. Надо задуматься, почему так происходит»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал серию из трех поражений команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матч играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок. Скоро плей-офф — там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели», — цитируют 21-летнего хоккеиста «Известия».

«Металлург» с 95 очками после 60 матчей лидирует в таблице Восточной конференции.

