Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:00

Канцеров «Эти три поражения «Металлурга» неслучайны. Надо задуматься, почему так происходит»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал серию из трех поражений команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матч играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок. Скоро плей-офф — там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели», — цитируют 21-летнего хоккеиста «Известия».

«Металлург» с 95 очками после 60 матчей лидирует в таблице Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Источник: «Известия»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Дмитриев назвал сильным посланием прогулку президента ОАЭ по торговому центру
Российские туристы рассказали о волнении из-за переноса рейсов из Дубая
Финал Гран-при России-2026 пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта
Шестеркин оценил обмен Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»
США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана в обмен на ядерное топливо
Судьи испортили рестарт чемпионата России, президент РПЛ уже потребовал найти новые офсайдные линии. Что будут делать с арбитрами
Популярное видео
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Авангард»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 44 16 95
2 Авангард 61 42 19 88
3 Ак Барс 61 38 23 84
4 Автомобилист 61 36 25 76
5 Салават Юлаев 60 31 29 66
6 Трактор 60 28 32 63
7 Нефтехимик 61 30 31 63
8 Сибирь 61 25 36 58
9 Амур 60 23 37 53
10 Барыс 62 18 44 47
11 Адмирал 60 16 44 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 62 42 20 89
2 Динамо Мн 61 37 24 82
3 Северсталь 63 38 25 81
4 Торпедо НН 62 35 27 76
5 ЦСКА 61 33 28 74
6 Динамо М 60 34 26 72
7 СКА 61 32 29 71
8 Спартак 61 32 29 70
9 Шанхай Дрэгонс 61 21 40 54
10 Лада 62 18 44 43
11 Сочи 59 17 42 42
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
3.03 12:15 Амур – Нефтехимик - : -
3.03 12:30 Адмирал – Салават Юлаев - : -
3.03 18:00 Лада – Ак Барс - : -
3.03 19:10 Динамо Мн – Металлург Мг - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости