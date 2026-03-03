Канцеров «Эти три поражения «Металлурга» неслучайны. Надо задуматься, почему так происходит»
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал серию из трех поражений команды в FONBET чемпионате КХЛ.
«Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матч играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок. Скоро плей-офф — там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели», — цитируют 21-летнего хоккеиста «Известия».
«Металлург» с 95 очками после 60 матчей лидирует в таблице Восточной конференции.
Источник: «Известия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|44
|16
|95
|2
|Авангард
|61
|42
|19
|88
|3
|Ак Барс
|61
|38
|23
|84
|4
|Автомобилист
|61
|36
|25
|76
|5
|Салават Юлаев
|60
|31
|29
|66
|6
|Трактор
|60
|28
|32
|63
|7
|Нефтехимик
|61
|30
|31
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|60
|23
|37
|53
|10
|Барыс
|62
|18
|44
|47
|11
|Адмирал
|60
|16
|44
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|62
|42
|20
|89
|2
|Динамо Мн
|61
|37
|24
|82
|3
|Северсталь
|63
|38
|25
|81
|4
|Торпедо НН
|62
|35
|27
|76
|5
|ЦСКА
|61
|33
|28
|74
|6
|Динамо М
|60
|34
|26
|72
|7
|СКА
|61
|32
|29
|71
|8
|Спартак
|61
|32
|29
|70
|9
|Шанхай Дрэгонс
|61
|21
|40
|54
|10
|Лада
|62
|18
|44
|43
|11
|Сочи
|59
|17
|42
|42
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|12:15
|Амур – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|12:30
|Адмирал – Салават Юлаев
|- : -
|3.03
|18:00
|Лада – Ак Барс
|- : -
|3.03
|19:10
|Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
