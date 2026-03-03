Канцеров — о возможной серии плей-офф с «Амуром»: «Если такое повторится, будет шикарная проверка нашей готовности»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров поделился мнением о возможной серии с «Амуром» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Да, мы прошли через это. Полезный был опыт. Первый раунд для нас тогда оказался самым сложным. Если такое повторится сейчас, будет шикарная проверка нашей готовности к плей-офф и борьбе за трофей», — цитируют 21-летнего хоккеиста «Известия».

В сезоне-2023/24 «Металлург» выиграл у «Амура» (4-2) в первом раунде плей-офф КХЛ. Впоследствии магнитогорская команда завоевала Кубок Гагарина.

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