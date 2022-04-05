Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (4:6) во втором матче финала Восточной конференции.

«Мы сами себе создали проблемы. Много пропустили, побежали отыгрываться. Почти получилось. Думаю, у нас были неплохие шансы сравнять. Что пошло не так во втором периоде — не знаю, наверное, мы не в свой хоккей играли. Они больше были с шайбой, мы постоянно оборонялись», — цитирует Голдобина сайт КХЛ.