Нападающий «Металлурга» Фисенко дисквалифицирован на один матч за повторную драку
Нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч за повторную драку.
«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в заявлении КХЛ.
Во время матча «Металлурга» и «Ак Барса» (6:3) на 40-й минуте игры защитник казанского клуба Кирилл Адамчук применил силовой прием против нападающего магнитогорской команды Павла Акользина. За партнера по команде вступился Фисенко, который подрался с Адамчуком.
Источник: КХЛ
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