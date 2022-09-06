Майе — о поражении от «Северстали»: «Заработали много удалений в третьем периоде, это стало ключевым моментом игры»
Нападающий «Металлурга» Филипп Майе прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы заработали слишком много удалений в третьем периоде. Это стало ключевым моментом игры. Нам пришлось обороняться весь третий период, дали сопернику вернуться в игру. И в овертайме у них была возможность, была позиция, они забили. Вот и все.
Удивило ли что столько раз соперник менял вратаря на дополнительного полевого? Им нужно было отыгрываться, поэтому почему бы и нет. Но мы должны быть готовы к такому. Мой гол? Спасибо Егору Яковлеву за хороший пас. Иногда у тебя нет времени бросать, остается только подставить. В моем случае — удачно получилось», — приводит слова Майе сайт КХЛ.
«Металлург» вел со счетом 3:0 после двух периодов, однако позволил «Северстали» сравнять счет в третьем периоде и уступил в овертайме.
Магнитогорская команда после трех матчей чемпионата занимает второе место на Востоке, имея на счету 3 очка. Следующую игру «Металлург» проведет 8 сентября против «Амура».
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