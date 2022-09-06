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6 сентября, 21:04

Майе — о поражении от «Северстали»: «Заработали много удалений в третьем периоде, это стало ключевым моментом игры»

Филипп Майе назвал главную причину поражения «Металлурга» в матче с «Северсталью»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Филипп Майе прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы заработали слишком много удалений в третьем периоде. Это стало ключевым моментом игры. Нам пришлось обороняться весь третий период, дали сопернику вернуться в игру. И в овертайме у них была возможность, была позиция, они забили. Вот и все.

Удивило ли что столько раз соперник менял вратаря на дополнительного полевого? Им нужно было отыгрываться, поэтому почему бы и нет. Но мы должны быть готовы к такому. Мой гол? Спасибо Егору Яковлеву за хороший пас. Иногда у тебя нет времени бросать, остается только подставить. В моем случае — удачно получилось», — приводит слова Майе сайт КХЛ.

«Металлург» вел со счетом 3:0 после двух периодов, однако позволил «Северстали» сравнять счет в третьем периоде и уступил в овертайме.

Магнитогорская команда после трех матчей чемпионата занимает второе место на Востоке, имея на счету 3 очка. Следующую игру «Металлург» проведет 8 сентября против «Амура».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501842.html
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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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