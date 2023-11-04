Нападающий «Металлурга» Коробкин: «С приходом Мозякина у нас заработало большинство»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Был ли план играть на удержание в третьем периоде? Нет, плана сохранятся не было. Играли по системе, хорошо оборонялись, Илья Набоков здорово подтаскивал. Голы? Агрессия на ворота, точные броски, игра спецбригад. Появление Сергея Мозякина в качестве тренера? Большинство заработало. Рады, что он пришел, это легенда Магнитогорска. Приятный всплеск эмоций. Я с ним играл, застал в качестве игрока», — приводит слова Коробкина Metaratings.ru.

«Металлург» набрал 36 очков в 28 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Динамо» идет шестым на «Западе». У команды 27 очков в 24 играх.