Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:25

Нападающий «Металлурга» Коробкин — о высокой конкуренции на «Востоке»: «Это объясняется плотным графиком матчей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин оценил победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Давно не выигрывали, соскучились по победам. Поэтому на каждую игру настрой особый, тем более на уральское дерби. Корректировали свою тактику, смотря предыдущие игры, стараясь исключить свои ошибки и действовать лучше в каждом игровом эпизоде», — приводит Metaratings.ru слова Коробкина.

Также он высказался о высокой конкуренции на «Востоке» за место в плей-офф.

«Мое мнение — столь близкое расположение команд объясняется расписанием, то есть плотным графиком матчей чемпионата в этом сезоне. Поэтому физическая подготовка в тренажерном зале особенно важна в этом году. И можно заметить, как команды в этом сезоне идут волнами — сначала одни на вершине таблицы потом другие. У всех были просадки в разное время, кто-то находит пути выхода раньше, кто-то позже», — добавил хоккеист.

«Металлург» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах. Лидером «Востока» является «Ак Барс», в активе которого 77 очков в 60 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-korobkin-o-vysokoi-konkurencii-na-vostoke-225550/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Сочи» об удалениях Мичкова: «Поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане»

Игорь Никитин оценил игру молодых хоккеистов «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости