Силантьев — о баллонах на сборах «Металлурга»: «Мне они даются не так легко»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» рассказал о летних сборах под руководством Андрея Разина.

— Понимаете, что нужно сделать, чтобы сохранить уровень игры прошлого сезона?

— Конечно, я все прекрасно понимаю. Очень много работаю, стараюсь делать все, чтобы дальше прогрессировать и становиться лучше каждый день. Прошлый сезон остался в прошлом. Сейчас — новое время и новые возможности. Надо просто работать и показывать свою лучшую игру.

— Что подразумеваете под словом «работать»? Поменяли летнюю подготовку?

— Нет, подготовку не менял. В этом году дал себе чуть побольше отдохнуть, так как прошлый сезон закончился поздно. Готовился с теми же тренерами на льду и по ОФП.

— Летние сборы с Андреем Разиным во второй раз не такие страшные, как в первый?

— На самом деле, они не такие страшные, но и страшные тоже. Очень тяжелая работа с баллонами. Надо преодолевать себя, находить силы, показывать характер.

— Я думал, что сейчас баллоны для вас — как почистить зубы утром.

— Нет. Мне они даются не так легко. Но я выполняю всю работу на 100 процентов.

24-летний россиянин в сезоне-2023/24 набрал 11 (3+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 17 (5+12) очков в 18 матчах плей-офф.