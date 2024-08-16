Силантьев — о баллонах на сборах «Металлурга»: «Мне они даются не так легко»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» рассказал о летних сборах под руководством Андрея Разина.
— Понимаете, что нужно сделать, чтобы сохранить уровень игры прошлого сезона?
— Конечно, я все прекрасно понимаю. Очень много работаю, стараюсь делать все, чтобы дальше прогрессировать и становиться лучше каждый день. Прошлый сезон остался в прошлом. Сейчас — новое время и новые возможности. Надо просто работать и показывать свою лучшую игру.
— Что подразумеваете под словом «работать»? Поменяли летнюю подготовку?
— Нет, подготовку не менял. В этом году дал себе чуть побольше отдохнуть, так как прошлый сезон закончился поздно. Готовился с теми же тренерами на льду и по ОФП.
— Летние сборы с Андреем Разиным во второй раз не такие страшные, как в первый?
— На самом деле, они не такие страшные, но и страшные тоже. Очень тяжелая работа с баллонами. Надо преодолевать себя, находить силы, показывать характер.
— Я думал, что сейчас баллоны для вас — как почистить зубы утром.
— Нет. Мне они даются не так легко. Но я выполняю всю работу на 100 процентов.
24-летний россиянин в сезоне-2023/24 набрал 11 (3+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 17 (5+12) очков в 18 матчах плей-офф.
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