Нападающий «Магнитки» Юров: «Начинал в КХЛ при весе 77 кг. Сейчас — 85»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Проиграли «Ак Барсу» все четыре матча в этом сезоне. Неудобный соперник для вас?

— У них ребята, тренерский штаб тоже не первый день в хоккее, разбирают нас. Мы их тоже разбираем. В принципе если бы мы сегодня забивали свои моменты, думаю, по-другому все сложилось бы. Теперь только в плей-офф с ними сможем сыграть.

— Ты в одиночку сделал свой гол.

— Увидел, что есть пространство, зашел в зону, удачно отскочила шайба. Перед игрой с тренером вратарей Александром Суднициным разобрали, куда бросать. Решил попробовать, попал.

— Ты вышел после травмы, здорово сыграл несколько матчей, а потом просел. С чем это было связано?

— Андрей Владимирович [Разин] говорил, что первые матчи будут на эмоциях, а потом будет тяжело поймать игровой ритм. Сейчас уже начинаю лучше чувствовать игру, состояние близко к оптимальному.

— Сколько прибавил в мышечной массе за межсезонье?

— Знаю только, что процент жира на 0,2 уменьшился у меня.

— А вес какой сейчас?

— В том году было 82, сейчас — где-то 85.

— А когда начинал в КХЛ, сколько было?

— 77.

«Металлург» набрал 21 очко за 22 матчей и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.