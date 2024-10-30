Нападающий «Магнитки» Юров: «Начинал в КХЛ при весе 77 кг. Сейчас — 85»
Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Проиграли «Ак Барсу» все четыре матча в этом сезоне. Неудобный соперник для вас?
— У них ребята, тренерский штаб тоже не первый день в хоккее, разбирают нас. Мы их тоже разбираем. В принципе если бы мы сегодня забивали свои моменты, думаю, по-другому все сложилось бы. Теперь только в плей-офф с ними сможем сыграть.
— Ты в одиночку сделал свой гол.
— Увидел, что есть пространство, зашел в зону, удачно отскочила шайба. Перед игрой с тренером вратарей Александром Суднициным разобрали, куда бросать. Решил попробовать, попал.
— Ты вышел после травмы, здорово сыграл несколько матчей, а потом просел. С чем это было связано?
— Андрей Владимирович [Разин] говорил, что первые матчи будут на эмоциях, а потом будет тяжело поймать игровой ритм. Сейчас уже начинаю лучше чувствовать игру, состояние близко к оптимальному.
— Сколько прибавил в мышечной массе за межсезонье?
— Знаю только, что процент жира на 0,2 уменьшился у меня.
— А вес какой сейчас?
— В том году было 82, сейчас — где-то 85.
— А когда начинал в КХЛ, сколько было?
— 77.
«Металлург» набрал 21 очко за 22 матчей и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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|СКА
|21
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|Спартак
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|10
|11
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|5
|Северсталь
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|13
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|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
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|4
|Сал. Юлаев
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|11
|6
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|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
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|- : -
|30.10
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -