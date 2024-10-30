Нападающий «Магнитки» Юров: «Из «Миннесоты» стали чаще писать»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» сообщил, что ему стали чаще писать из «Миннесоты».

— Звонят ли из «Миннесоты»?

— Пишут, скидывают ошибки, разборы. В принципе, ничего не поменялось. Просто стали более часто разговаривать.

— Сам для себя определил, когда будешь принимать решение уезжать или нет — до Нового года, после?

— Наверное, уже после Нового года будет какая-то ясность. Сейчас стараюсь помочь команде перебороть неприятную ситуацию, все мысли только здесь.

На драфте НХЛ 2022 года Юров был выбран «Миннесотой» в 1-м раунде под общим 24-м номером.

В прошлом сезоне 20-летний нападающий вместе с «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина.